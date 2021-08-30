Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он отметил, что при оценке трагедии нужно учитывать политическую, военную и информационную составляющую.

Стоит прочитать "А ты позвонишь утром?": жена погибшего воина рассказала о последнем разговоре с любимым

Иловайская трагедия до сих пор влияет на ситуацию в стране

Нас всех перессорили,

– добавил Алексей Арестович.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что трагедия вызвала конфликт между военными, народом, руководством государства. Более того, Иловайск до сих пор влияет на ситуацию в стране.

Гибель сотен военных можно было избежать

Арестович считает, что гибели сотен военных можно было избежать, однако до сих пор есть много вопросов, на которые не может ответить следствие. В частности, коридоры для выхода могли быть другими, а не согласованным с россиянами.

Также по-другому можно было отнестись к данным разведки, сказал представитель украинской делегации в ТКГ. Это могло бы способствовать принятию не таких консервативных решений. Ведь у россиян уже был опыт создания таких коридоров, и они планировали эту операцию.

Важно Скрывать не будем, – Венедиктова отчиталась, в каком состоянии дело о Иловайской трагедии

Что известно об Иловайской трагедии