Такое мнение высказал спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Он отметил, что при оценке трагедии нужно учитывать политическую, военную и информационную составляющую.
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Иловайская трагедия до сих пор влияет на ситуацию в стране
Нас всех перессорили,
– добавил Алексей Арестович.
Советник главы Офиса президента подчеркнул, что трагедия вызвала конфликт между военными, народом, руководством государства. Более того, Иловайск до сих пор влияет на ситуацию в стране.
Гибель сотен военных можно было избежать
Арестович считает, что гибели сотен военных можно было избежать, однако до сих пор есть много вопросов, на которые не может ответить следствие. В частности, коридоры для выхода могли быть другими, а не согласованным с россиянами.
Также по-другому можно было отнестись к данным разведки, сказал представитель украинской делегации в ТКГ. Это могло бы способствовать принятию не таких консервативных решений. Ведь у россиян уже был опыт создания таких коридоров, и они планировали эту операцию.
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Что известно об Иловайской трагедии
- В конце августа 2014 году украинские войска попали в окружение вблизи Иловайска.
- Командование ВСУ договорилось со стороной противника о коридоре. Выход должен был происходить 2 колоннами.
- Гуманитарные гарантии давал Владимир Путин.
- 29 августа украинские защитники начали выход и попали под расстрел. Погибли 366 наших воинов, более 400 получили ранения, еще около 300 попали в плен. 24 – пропали без вести.