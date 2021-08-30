По ее словам, документы сразу станут публичными, как только их рассекретит Генштаб. А вот вопрос "кто виноват" – значительно сложнее, и расследование дела продолжается.

К теме Кого направить в Иловайск, решал Аваков, – Гелетей об Иловайской трагедии

Когда рассекретят документы расследования о трагедии в Иловайске

У генпрокурорки Ирины Венедиктов спросили, кто будет рассекречивать документы об Иловайске. И та ответила, что "рассекречивать будет тот, кто и засекречивал – Генштаб".

По ее словам, в деле 70 томов. И прокуратура готова их обнародовать, когда Генштаб их предоставит Офису генпрокурора.

Мы ничего скрывать не будем. Следующая дискуссия точно будет на базе материалов. Дедлайн? Я не могу отвечать за Генштаб. Но я согласна – рассекречивать надо,

– заявила Ирина Венедиктова.

Заметим, в студию программы в прямой эфир для обсуждения Иловайска, как сказала ведущая Наталья Мосейчук, приглашали ряд представителей власти. Но согласилась прийти и пришла только глава Офиса генпрокурора.

Кто виноват в Иловайской трагедии

Генпрокурор Венедиктова подтвердила, что вина российских военных в Иловайской трагедии очевидна. Об ответственности украинских руководителей армии – здесь не все так просто.

Следствие продолжается, и в итоге виновные "будут жестко и беспощадно наказаны".

Я хочу дать результат, а не оправдываться от имени правоохранительной системы, почему его нет,

– заверила Венедиктова.

Ведется следствие в рамках большого уголовного производства о развязывании и ведении агрессивной войны Россией против Украины. Иловайская трагедия там – отдельный эпизод.

Важно: читайте в материале 24 канала все, что следует знать об Иловайском котле – как произошла трагедия, в которой погибли 366 украинских воинов.

Как выглядит и в каком состоянии дело об Иловайске

В расследовании Иловайской трагедии есть два направления: о планировании, развязывании и ведении войны Россией, и о выполнении обязанностей руководством АТО во время операции в районе Иловайска.

В ходе расследования проведено 900 допросов, 1670 документов изъято и исследовано.

Также сделано три экспертизы:

Первая в 2014 – 2015 о том, "соответствовали ли действия командиров и начальников документам". Вывод ее таков: "руководитель АТО, начальник штаба АТО, руководитель сектора при планировании операции в районе Иловайска допустили ряд нарушений руководящих документов, но они не привели к тяжелым последствиям".

Вторая в 2015 – 2016 году принесла такой же вывод.

В июле 2020 назначена третья – ее результаты вскоре появятся.

О каждом следующем шаге в деле общество обещают информировать надлежащим образом.