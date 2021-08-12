Руська мова і культура виникли в Україні і є нашими історичними. Таку думку в ефірі одного з телеканалів висловив речник ТКГ Олексій Арестович.

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Розділення понять "руський" і "російський"

Олексій Арестович вважає, що на законодавчому рівні в Україні необхідно закріпити обидва поняття і різницю між ними. Щодо першого – то це та мова, яка виникла в Україні і є такою ж історичною як українська.

Я вважаю, що ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття "російський" і "руський". Сказати, що "руська культура, руська мова кодифікована в Україні". До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова – так само як і українська,

– заявив Арестович.

"Я противник мовного закону"

Радник Андрія Єрмака підкреслив, що він не підтримує мовного закону в нинішній інтерпретації. Ба більше, він підкреслив, що є його противником. Щодо слів мовного омбудсмена про "переїзд в іншу державу", то Арестович назвав їх емоційними. Спікер ТКГ зазначив, що не Кременю вирішувати, хто і куди їде. Українську мову він підтримує, але хоче, щоб у державі існувала свобода спілкування.

Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті – свободу вільного спілкування, вільного використання,

– заявив Арестович.

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