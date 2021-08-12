Русский язык и культура возникли в Украине и являются нашими историческими. Такое мнение в эфире одного из телеканалов высказал спикер ТКГ Алексей Арестович.

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Разделение понятий "русский" и "российский"

Алексей Арестович считает, что на законодательном уровне в Украине необходимо закрепить оба понятия и разницу между ними. Относительно первого – то это тот язык, который возник в Украине и является таким же историческим как украинский.

Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия "русский" и "российский". Сказать, что "русская культура, русский язык кодифицирован в Украине". Кстати, он возник в Украине, это наш исторический язык – так же как и украинский,

– заявил Арестович.

"Я противник языкового закона"

Советник Андрея Ермака подчеркнул, что он не поддерживает языковый закон в нынешней интерпретации. Более того, он подчеркнул, что является его противником. Что касается слов языкового омбудсмена о "переезде в другое государство", то Арестович назвал их эмоциональными. Спикер ТКГ отметил, что не Кременю решать, кто и куда едет. Украинский язык он поддерживает, но хочет, чтобы в государстве существовала свобода общения.

Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны в Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным – свободу свободного общения, свободного использования,

– заявил Арестович.

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