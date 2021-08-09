Именно это обсудили на встрече секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов и Тарас Креминь. Об отношении Данилова к языковому вопросу языковой омбудсмен рассказал в эфире программы "Первые лица" на 24 канале.
Интересно В Украине выдали первые сертификаты по владению государственным языком: фото и детали
Отношение Данилова к языковому вопросу
По его словам, секретарь СНБО очень хорошо владеет ситуацией в информационном поле Украины. Он знает, какие средства и методы применяет "пятая колонна", чтобы влиять на информационные вбросы.
Конечно, (Данилов меня – 24 канал) услышал. Я понимаю, что поддержка очевидна. Ее не может не быть, потому что вопрос языка – это вопрос конституционного порядка,
– отметил Кремень.
Он подчеркнул, что Данилов прекрасно понимает, какие могут быть провокации на разных уровнях. А также – то, что инструментария, который есть у уполномоченного по санкциям в отношении нарушителей – недостаточно, если говорить о вопросах национальной безопасности.
"Если речь идет о системных нарушениях телеканалами, депутатами местных советов, другими гражданами Украины, то это приобретает тот масштаб, который обязательно должен быть предметом возможного рассмотрения на заседании СНБО", – отметил омбудсмен.
Смотрите интервью с Тарасом Кремнем 10 августа на 24 канале. Не пропустите!