Именно это обсудили на встрече секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов и Тарас Креминь. Об отношении Данилова к языковому вопросу языковой омбудсмен рассказал в эфире программы "Первые лица" на 24 канале.

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Отношение Данилова к языковому вопросу

По его словам, секретарь СНБО очень хорошо владеет ситуацией в информационном поле Украины. Он знает, какие средства и методы применяет "пятая колонна", чтобы влиять на информационные вбросы.

Конечно, (Данилов меня – 24 канал) услышал. Я понимаю, что поддержка очевидна. Ее не может не быть, потому что вопрос языка – это вопрос конституционного порядка,

– отметил Кремень.

Он подчеркнул, что Данилов прекрасно понимает, какие могут быть провокации на разных уровнях. А также – то, что инструментария, который есть у уполномоченного по санкциям в отношении нарушителей – недостаточно, если говорить о вопросах национальной безопасности.

Кстати! В начале марта 2021 года Данилов отметил, что английский должен стать вторым официальным языком в Украине. Соответствующее решение необходимо принять для того, чтобы обезопасить себя от атак России.

"Если речь идет о системных нарушениях телеканалами, депутатами местных советов, другими гражданами Украины, то это приобретает тот масштаб, который обязательно должен быть предметом возможного рассмотрения на заседании СНБО", – отметил омбудсмен.

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