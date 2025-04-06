05:04, 6 апреля

Около 00:51 мониторинговые каналы сообщили о взрывах на Киевщине в районе Борисполя. Позже в Киевской ОВА уточнили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА! В области продолжается работа ПВО.

Около 02:13 в столице слышали взрывы.

В 02:46 в Киеве снова был слышен взрыв. А через час – еще несколько взрывов. По данным мониторов, в это время возле столицы еще находилось не менее 3 БпЛА.

А в 5 утра столицу атаковали баллистическими ракетами – в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Работали силы ПВО.