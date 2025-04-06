05:29, 6 квітня

Внаслідок атаки на Київ балістичних ракет зафіксовано займання у трьох районах міста – Дарницькому та Оболонському, а також у Солом'янському. На місця прямують рятувальники.

У Дарницькому районі є постраждалі, пише Кличко, там медики госпіталізували двох людей. Попередньо, сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.