Про наслідки російських атак, ситуацію на фронті та міжнародній арені, головні новини 6 квітня, повідомляє 24 Канал.
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Кличко повідомив, що попередньо, є ще одна пожежа в Дарницькому районі. Екстрені служби виїхали.
Після атаки балістикою у Києві фіксують пожежі
Внаслідок атаки на Київ балістичних ракет зафіксовано займання у трьох районах міста – Дарницькому та Оболонському, а також у Солом'янському. На місця прямують рятувальники.
У Дарницькому районі є постраждалі, пише Кличко, там медики госпіталізували двох людей. Попередньо, сталося падіння уламків на території нежитлової забудови.
У Києві та області знову пролунали вибухи: столицю атакували БпЛА та балістика
Біля 00:51 моніторингові канали повідомили про вибухи на Київщині у районі Борисполя. Пізніше у Київській ОВА уточнили, що у регіоні зафіксовано рух ворожих БпЛА! В області триває робота ППО.
Біля 02:13 у столиці чули вибухи.
О 02:46 у Києві знову було чути вибух. А через годину – ще кілька вибухів. За даними моніторів, на цей час біля столиці ще перебувало щонайменше 3 БпЛА.
А о 5 ранку столицю атакували балістичними ракетами – у Києві пролунала серія потужних вибухів. Працювали сили ППО.
Дрони атакують Ростовську область
Близько 01:30 російські телеграм-канали почали повідомляти про наближення безпілотників до Ростовської області.
Невдовзі в регіоні лунали вибухи.
Росія здійснила пуски "Калібрів" з Чорного моря і підняла у повітря Ту-95МС
Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Спершу про це написали монітори. Біля 01:44 Повітряні сили оголосили про ракетну небезпеку для південних областей.
Монітори також повідомляють про зліт групи Ту-95 з аеродрому "Оленья". Кількість літаків уточнююється. Пишуть, що їх можуть бути чотири – шість.
Стармер і Макрон заявили про "значний прогрес" щодо розміщення іноземних військ в Україні
В суботу, 5 квітня, прем'єр Кір Стармер і президент Еммануель Макрон провели телефонну розмову, під час якої торкнулися, зокрема, і питання України.
Обидва політики визнали значний прогрес, якого вдалося досягти у межах "Коаліції охочих" після зустрічі військових керівників у Києві 4 квітня.