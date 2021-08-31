По мнению советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, если бы Украина вернула себе статус Руси, многое бы изменилось. Он также рассматривает варианты двойного названия для нашего государства.

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"Русско – российская война"

Арестович считает, что у россиян надо отобрать бренд "русские". Он говорит, что борется над тем, чтобы войну называли правильно – "русско-российской".

Русь – это мы. Я бы изменил название государства, назвал бы нас Русь – Украина, двойное название сделал бы. Наша задача – стать Русью-Украиной. Если мы это сделаем, об остальном можно не сильно беспокоиться,

– заявил советник Ермака.

Напомним! Ранее Алексей Арестович заявлял, что на законодательном уровне в Украине необходимо закрепить понятие "русский" и "российский" и разницу между ними. Что касается второго – то это тот язык, по мнению Арестовича, который возник в Украине и является таким же историческим как украинский.

У России уже подгорело

Одной из первых отреагировала представительница МИД России Мария Захарова. В своем телеграме она с едким сарказмом отметила: хорошо, что стало известно, чем занимается Офис Президента.

Относительно нового названия для Украины она сумничала – дарит нам вариант "Укрусь".