По словам Арестовича, мы можем называть наш язык двумя именами – украинским и "руським".

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Для чего требуется переименование языка

Алексей Арестович убежден, что переименование украинского языка в "руський", а Украины в Русь-Украину станет хорошим средством борьбы с вражеской пропагандой со стороны России.

Это удар в самое сердце дракона! Мы выбиваем из них основы их пропаганды,

– подчеркнул Арестович.

Несмотря на это, внештатный советник Ермака отметил, что переименовывать язык надо не для этого. По его словам, это нужно для того, чтобы украинцы поняли, кто они. Борьба с российской пропагандой в этом случае будет бонусом.

Другие заявления Арестовича о переименовании: