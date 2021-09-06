Глава парламенту впевнений, що 99% українців влаштовує назва держави. Він сказав це на брифінгу.

До теми Удар у серце дракона, – Арестович пропонує перейменувати українську мову

Разумков не знає, чи справді такий проєкт готують

Іноді краще жувати ніж говорити,

– зауважив Разумков.

Заяви представника української делегації в Тристоронньої контактній групі про підготовку в ОП відповідного проєкту Разумков назвав "не державницькою позицією". У спікера немає інформації, що в ОП готують такий проєкт. Він сподівається, що це фейк.

За словами Разумкова, складно сказати, в якому стані люди дають коментарі.

Що говорив Арестович