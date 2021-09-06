Глава парламенту впевнений, що 99% українців влаштовує назва держави. Він сказав це на брифінгу.
До теми Удар у серце дракона, – Арестович пропонує перейменувати українську мову
Разумков не знає, чи справді такий проєкт готують
Іноді краще жувати ніж говорити,
– зауважив Разумков.
Заяви представника української делегації в Тристоронньої контактній групі про підготовку в ОП відповідного проєкту Разумков назвав "не державницькою позицією". У спікера немає інформації, що в ОП готують такий проєкт. Він сподівається, що це фейк.
За словами Разумкова, складно сказати, в якому стані люди дають коментарі.
Що говорив Арестович
- Напередодні Арестович виступив за перейменування України в "Русь-Україну". За його словами, над цим вже працюють.
- Він додав, що перейменування дозволить відібрати у Росії бренд "російські" і "розімкнути" таким чином відносини з державою-агресором.
- Ба більше, він пропонував називати українську мову "руською". Пояснював це тим, що, мовляв, наша сучасна мова близька до тої, якою говорили в Київській Русі.