Глава парламента уверен, что 99% украинцев устраивает название государства. Он сказал это на брифинге.

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Разумков не знает, действительно ли такой проект готовят

Иногда лучше жевать чем говорить,

– отметил Разумков.

Заявления представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе о подготовке в ОП соответствующего проекта Разумков назвал "не государственной позицией". У спикера нет информации, что в ОП готовят такой проект. Он надеется, что это фейк.

По словам Разумкова, сложно сказать, в каком состоянии люди дают комментарии.

Что говорил Арестович