Представитель украинской делегации в ТКГ Арестович подчеркнул, что Евросоюз закрывает проход беженцам через Балканы и Италию. Поэтому они выберут Украину.

Заметьте Лучше жевать, чем говорить, – Разумков об идее Арестовича в отношении Украины-Руси

Арестович подчеркнул, что Украина – готова к этому. В частности, в первом лагере разместят 5 тысяч человек.

Политик также призвал не бояться беженцев. Арестович заметил, что это не "моджахеды с кинжалами", а люди, которые имеют образование и знают языки.

Часто они образованы гораздо больше, чем средний украинец, и интегрированные в западное общество,

– заявил Арестович.

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