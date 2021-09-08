Далі Арестович спробував виправдатися за свою заяву, але у підсумку тільки підтвердив її. В ефірі одного з українських телеканалів він заявив, що "середній українець" не зможе навіть показати Афганістан на карті.

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"Я ж не казав, що середній моджахед освіченіший за середнього українця"

Олексій Арестович – позаштатний радник голови Офісу Президента і спікер української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу – відомий своїми нестандартними заявами.

Деякі з них викликають в українському суспільстві резонанс настільки значний, що їх доводиться додатково пояснювати.

Такою була й заява про українців у порівнянні їх з афганцями.

Арестович, зокрема, сказав, що біженці з Афганістану освіченіші за "середнього українця". 7 вересня у телеефірі спікер ТКГ спробував виправдатися. І при цьому:

Сказав, що "середній українець" нібито не може показати Афганістан на карті.

Але ображається на те, "що Арестович сказав".

"Деякі афганці, які мають західну освіту і працювали перекладачами для канадської армії (а значить, щонайменше знають досконало англійську мову), можуть виявитися освіченішими за середнього українця. Але я навіть мав на увазі не тільки їх, а тих людей, яких ми вивозимо", – пояснив Арестович.

Мовляв, Україна вивезла з Афганістану провідних кореспондентів світових телеканалів.

А що я несправедливого сказав такого, що такого страшного? Я ж не мав на увазі, що середній моджахед "Талібана" освіченіший за середнього українця? Хоча... Чесно кажучи, як вважати цю середину. Але ми прагнемо ображатися, у нас рефлекс,

– ось таке "пояснення" пролунало від Олексія Арестовича.

Коротко про порівняння українців та афганців від Арестовича

Олексій Арестович порівняв українців і біженців з Афганістану не на користь перших.

У відповідь Дмитро Разумков порадив Арестовичу "поїхати в "Талібан", раз там такі освічені люди.

У боргу спікер ТКГ не залишився, і сказав про слова Разумкова таке: "На пацієнтів не ображаюся".

І ще одна нестандартна заява Арестович запропонував забрати в Росії бренд "русских": у них вже запалало