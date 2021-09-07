Позаштатний радник глави Офісу Президента та речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович дав чергову відповідь Разумкову у коментарі одному із ЗМІ.
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Арестович відповів на пораду Разумкова "їхати в Талібан"
За словами Арестовича, у нього немає конфлікту з головою Верховної Ради.
Я можу йому тільки поспівчувати, у нього складний політичний сезон. Напевно, не вистачає нервів його починати. Передайте йому, що я подумки з ним і всіляко його підтримую в боротьбі за інтереси й досягнення України,
– заявив він.
Речник української делегації додав, що "25 років професійно займається психологією і не ображається на пацієнтів".
Заява Арестовича і відповідь Разумкова: коротко
- Олексій Арестович в інтерв'ю Ukrlife.TV сказав, що Україні не варто побоюватися біженців з Афганістану. Він уточнив, що це не "моджахеди з кинджалами", а люди, які мають освіту та знають мови. Мовляв, часто "вони освічені набагато більше, аніж середньостатистичний українець, та інтегровані у західне суспільство".
- У відповідь Дмитро Разумков порадив йому "поїхати в Талібан" бути там "радником чогось та ділитися своїм досвідом".