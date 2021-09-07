Внештатный советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович дал очередной ответ Разумкову в комментарии одному из СМИ.
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Арестович ответил на совет Разумкова "ехать в Талибан"
По словам Арестовича, у него нет конфликта с председателем Верховной Рады.
Я могу ему только посочувствовать, у него сложный политический сезон. Наверное, не хватает нервов его начинать. Передайте ему, что я мысленно с ним и всячески его поддерживаю в борьбе за интересы и достижения Украины,
– заявил он.
Спикер украинской делегации добавил, что "25 лет профессионально занимается психологией и не обижается на пациентов".
Заявление Арестовича и ответ Разумкова: кратко
- Алексей Арестович в интервью Ukrlife.TV сказал, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана. Он уточнил, что это не "моджахеды с кинжалами", а люди, которые имеют образование и знают языки. Мол, часто "они образованы гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрированы в западное общество".
- В ответ Дмитрий Разумков посоветовал ему "поехать в Талибан" быть там "советником чего-то и делиться своим опытом".