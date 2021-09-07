Внештатный советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович дал очередной ответ Разумкову в комментарии одному из СМИ.

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Арестович ответил на совет Разумкова "ехать в Талибан"

По словам Арестовича, у него нет конфликта с председателем Верховной Рады.

Я могу ему только посочувствовать, у него сложный политический сезон. Наверное, не хватает нервов его начинать. Передайте ему, что я мысленно с ним и всячески его поддерживаю в борьбе за интересы и достижения Украины,

– заявил он.

Спикер украинской делегации добавил, что "25 лет профессионально занимается психологией и не обижается на пациентов".

Заявление Арестовича и ответ Разумкова: кратко