Соответствующее заявление спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал в эфире одного из телеканалов. Он прокомментировал слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича.

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Совет Арестовичу от Разумкова

Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там,

– отметил председатель Рады.

Он считает, что там спикер делегации Украины в ТКГ будет полезным.

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