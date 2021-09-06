Соответствующее заявление спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал в эфире одного из телеканалов. Он прокомментировал слова главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича.

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Совет Арестовичу от Разумкова

Обещаю, что в последний раз комментирую господина Арестовича. Может тогда поехать советником чего-то в "Талибан", если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом именно там,
отметил председатель Рады.

Он считает, что там спикер делегации Украины в ТКГ будет полезным.

Заявление Арестовича об афганцах: что известно

  • Ранее Арестович в интервью Ukrlife.TV сказал, что Украине не стоит опасаться беженцев из Афганистана, которым согласился предоставить убежище Киев.
  • Он подчеркнул, что страна готова к этому. В частности, в первом лагере разместят 5 тысяч человек.
  • Однако спикер украинской делегации добавил, что это не "моджахеды с кинжалами", а люди, которые имеют образование и знают языки. Мол, часто "они образованы гораздо больше, чем среднестатистический украинец, и интегрированы в западное общество".