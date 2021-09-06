Відповідну заяву спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зробив в ефірі одного із телеканалів. Він прокоментував слова речника української делегації у Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича.

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Порада Арестовичу від Разумкова

Обіцяю, що востаннє коментую пана Арестовича. Може тоді поїхати радником чогось у "Талібан", якщо вони там більш досвідчені, освічені, і може поділитися своїм досвідом саме там,

– зазначив голова Ради.

Він вважає, що там речник делегації України у ТКГ буде корисним.

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