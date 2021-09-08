Далее Арестович попытался оправдать свое заявление, но в итоге только подтвердил его. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что "средний украинец" не сможет даже показать Афганистан на карте.

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"Я не говорил, что средний моджахед образованнее, чем средний украинец"

Алексей Арестович – внештатный советник главы Офиса Президента и спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Донбассу – известен своими нестандартными заявлениями.

Некоторые из них вызывают в украинском обществе резонанс настолько значительный, что их приходится дополнительно объяснять.

Таким было и заявление об украинцах в сравнение их с афганцами.

Арестович, в частности, сказал, что беженцы из Афганистана образованнее "среднего украинца". 7 сентября в телеэфире спикер ТКГ попытался оправдаться. И при этом:

Сказал, что "средний украинец" якобы не может показать Афганистан на карте.

Но обижается на то, "что Арестович сказал".

"Некоторые афганцы, которые имеют западное образование и работали переводчиками для канадской армии (а значит, по меньшей мере знают в совершенстве английский язык), могут оказаться более образованными, чем средний украинец. Но я даже имел в виду не только их, а тех людей, которых мы вывозим", – пояснил Арестович.

Мол, Украина вывезла из Афганистана ведущих корреспондентов мировых телеканалов.

А что я несправедливого сказал такого, что такого страшного? Я же не имел в виду, что средний моджахед "Талибана" образованнее, чем средний украинец? Хотя... Честно говоря, как считать эту середину. Но мы стремимся обижаться, у нас рефлекс,

– вот такое "объяснение" прозвучало от Алексея Арестовича.

Коротко о сравнении украинцев и афганцев от Арестовича

Алексей Арестович сравнил украинцев и беженцев из Афганистана не в пользу первых.

В ответ Дмитрий Разумков посоветовал Арестовичу "поехать в "Талибан" , раз там такие образованные люди.

В долгу спикер ТКГ не остался, и сказал о словах Разумкова следующее: "На пациентов не обижаюсь".