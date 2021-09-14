На момент гибели боец был гражданским
Боец проходил военную службу по контракту, однако на момент гибели договор уже закончился. Об этом журналистам 24 Канала рассказал руководитель пресс-службы штаба ООС Виталий Саранцев.
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Чепурной работал в воинской части за пределами проведения Операции Объединенных сил. Он приехал, чтобы попрощаться с друзьями.
Хотел попрощаться, а попал под обстрел. В результате ранения погиб. В отчеты не попал, поскольку контракт истек, а службу он здесь не проходил. Поэтому на момент гибели считался гражданским,
– рассказал Саранцев.
Что известно о Валентине Чепурном
- 34-летний военный служил в Вооруженных силах Украины с начала войны на Донбассе.
- Родом он из поселка Высокополье Бериславского района Херсонской области.
- Погиб Чепурной на окраине села Крымское Луганской области от артиллерийских обстрелов оккупантов. Его товарищи успели скрыться, а Валентин получил тяжелые ранения.
- Медики пытались его спасти, однако не успели.
- Дома у бойца осталась лишь мама.