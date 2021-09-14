Ирина Верещук заявила, что правительство должно выполнить задачи, которые поставил президент. Поэтому в бюджете на 2022 год предусмотрят компенсации за положенные для получения жилые помещения.

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Нардеп от "Слуги народа" заверила, что "те, кто рискуют своей жизнью, защищая государство, должны быть уверены, что и государство о них позаботится".

Вскоре правительство должно выполнить ряд задач, которые поставил перед ним президент своим указом № 466. В проекте государственного бюджета на 2022 год будут предусмотрены расходы на выплату денежной компенсации для ветеранов войны и семей погибших за положенные для получения жилые помещения,

– заверила Верещук.

Четкие условия и механизм получения денежной компенсации регламентируют постановлением Кабмина № 719 от 19 октября 2016 года. Ирина Верещук пояснила, что денежную компенсацию будут выплачивать "в полном объеме в порядке очередности постановки на квартирный учет и конечно же с учетом категории получателя".

"Ветераны войны и семьи погибших имеют возможность самостоятельно выбирать жилье, которое может быть расположено в любом населенном пункте Украины", – заверила нардеп.

Обратите внимание! Компенсации получат – семьи погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения на войне, лиц с инвалидностью I – II групп (включительно с теми, которые ее получили в результате боевых действий на территории других государств и в результате событий во время Майдана), внутренне перемещенные лица, которые являются участниками войны на Востоке, семьи участников боевых действий на территории других государств, которые погибли, пропали без вести или умерли в результате ранения, родные "Небесной сотни", семьи погибших участников Революции Достоинства и семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины.

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