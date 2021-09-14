Ірина Верещук заявила, що уряд має виконати завдання, які поставив президент. Тому в бюджеті на 2022 рік передбачать компенсації за належні для отримання житлові приміщення.

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Нардепка від "Слуг народу" запевнила, що "ті, хто ризикують своїм життям, захищаючи державу, мають бути впевнені, що і держава про них подбає".

Невдовзі уряд має виконати ряд завдань, які поставив перед ним президент своїм указом №466. У проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачатимуться видатки на виплату грошової компенсації для ветеранів війни та сімей загиблих за належні для отримання житлові приміщення,

– запевнила Верещук.

Чіткі умови та механізм отримання грошової компенсації регламентують постановою Кабміну № 719 від 19 жовтня 2016 року. Ірина Верещук пояснила, що грошову компенсацію виплачуватимуть "у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та звісно ж з урахуванням категорії отримувача".

"Ветерани війни та сім'ї загиблих мають змогу самостійно обирати житло, яке може бути розташоване у будь-якому населеному пункті України", – запевнила нардепка.

Зверніть увагу! Компенсації отримають – сім'ї загиблих, зниклих безвісти або померлих унаслідок поранення на війні, осіб з інвалідністю I-II груп (включно з тими, які її отримали внаслідок бойових дій на території інших держав та внаслідок подій під час Майдану), внутрішньо переміщені особи, які є учасниками у війні на Сході, сім'ї учасників бойових дій на території інших держав, які загинули, зникли безвісти або померли внаслідок поранення, рідні "Небесної сотні", сім'ї загиблих учасників Революції Гідності та родин тих, кому посмертно надано звання Героя України.

Що передбачає указ президента