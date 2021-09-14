Ірина Верещук заявила, що уряд має виконати завдання, які поставив президент. Тому в бюджеті на 2022 рік передбачать компенсації за належні для отримання житлові приміщення.
До теми Соцгарантії для ветеранів і сімей загиблих: Зеленський підписав указ про грошові виплати
Верещук розповіла, яких соцгарантій чекати військовим
Нардепка від "Слуг народу" запевнила, що "ті, хто ризикують своїм життям, захищаючи державу, мають бути впевнені, що і держава про них подбає".
Невдовзі уряд має виконати ряд завдань, які поставив перед ним президент своїм указом №466. У проєкті державного бюджету на 2022 рік передбачатимуться видатки на виплату грошової компенсації для ветеранів війни та сімей загиблих за належні для отримання житлові приміщення,
– запевнила Верещук.
Чіткі умови та механізм отримання грошової компенсації регламентують постановою Кабміну № 719 від 19 жовтня 2016 року. Ірина Верещук пояснила, що грошову компенсацію виплачуватимуть "у повному обсязі в порядку черговості взяття на квартирний облік та звісно ж з урахуванням категорії отримувача".
"Ветерани війни та сім'ї загиблих мають змогу самостійно обирати житло, яке може бути розташоване у будь-якому населеному пункті України", – запевнила нардепка.
Що передбачає указ президента
- 11 вересня Володимир Зеленський підписав указ № 466/2021. Він передбачає забезпечення соцгарантій для ветеранів війни, сімей загиблих військових, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.
- Ба більше, президент поставив завдання Кабміну вжити заходів щодо соцзахисту згаданих категорій громадян. Він доручив забезпечити з 2022 року функціонування Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
- Мовилось про передбачення у держбюджеті на 2022 рік видатків на виплату грошової компенсації для отримання житлові приміщення.
- Зеленський закликав уряд затвердити Державну цільову соціальну програму забезпечення реалізації права на житло осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України до 2025 року.