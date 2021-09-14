Демьян был родом со Львовщины. В августе он отпраздновал свой 24-й день рождения, а уже через месяц и 1 день получил смертельное ранение на Донбассе.

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Что известно о Демьяне Даныливе

Парень родился 12 августа 1997 года в селе Рудники Стрыйского района на Львовщине. Старший солдат был командиром механизированного отделения. Накануне, 13 сентября, в Новоайдарском районе Луганской области он получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

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