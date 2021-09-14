В течение 13 сентября враг сразу 12 раз нарушил режим прекращения огня. О фактах нарушений сообщили представители ОБСЕ.
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Где боевики игнорировали договоренности:
- Вблизи Зайцевого – обстреляли наши позиции из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов;
- Неподалеку Верхнеторецкого российские оккупанты вели огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120 калибра:
- В сторону Нью-Йорка совершили обстрел из артиллерийских систем калибра 122 миллиметра;
- В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов;
- Неподалеку Катериновки наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- Вблизи Новоалександровки противник трижды вел многочисленные обстрелы из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Неподалеку Прицепиловки российские оккупанты дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра;
- В направлении Попасной враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.
В командовании ООС заверили, что украинские защитники дали вражеским силам достойный отпор.
Ситуация на Донбассе значительно обострилась
Отметим, что только в течение 11 – 12 сентября враг убил сразу трех украинских защитников. Многие наши военные получили ранения. Среди героев, отдавших свои жизни, – солдат Денис Герман, старший солдат Алексей Куленко и матрос Артур Голуб.
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