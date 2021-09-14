Протягом 13 вересня ворог одразу 12 разів порушив режим припинення вогню. Про факти порушень повідомили представників ОБСЄ.

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Де бойовики ігнорували домовленості:

Поблизу Зайцевого – обстріляли наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів;

– обстріляли наші позиції із автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів; Неподалік Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру:

російські окупанти вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 калібру: У сторону Нью-Йорка здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 міліметри;

здійснили обстріл з артилерійських систем калібру 122 міліметри; В районі Золотого-4 окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів;

окупанти відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів; Неподалік Катеринівки найманці стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

найманці стріляли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї; Поблизу Новоолександрівки противник тричі вів численні обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

противник тричі вів численні обстріли із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; Неподалік Причепилівки російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру;

російські окупанти двічі вели обстріл із великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї та мінометів 82 калібру; В напрямку Попасної ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого воїна.

У Командуванні ООС запевнили, що українські захисники дали ворожим силам гідну відсіч.

Ситуація на Донбасі значно загострилась

Зазначимо, що лише протягом 11 – 12 вересня ворог вбив одразу трьох українських захисників. Багато наших військових отримали поранення. Сед героїв, які віддали свої життя, – солдат Денис Герман, старший солдат Олексій Куленко та матрос Артур Голуб.

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