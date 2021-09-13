Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів ветеран та військовий волонтер благодійного фонду "Повернись живим" Андрій Римарук. Він зазначив, що зміни у стратегії окупантів можна відстежити за кількістю обстрілів, людських втрат та втрат техніки.

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"Ворог у 2021 році обрав іншу тактику позиційної війни, яку, на жаль, йому з періодичною вдається реалізовувати", – сказав військовий волонтер.

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Римарук розповів, що весною 2021 року окупанти встигли запастися новим озброєнням. Мовиться, зокрема, про підготовку снайперів.

"Говорю саме про підготовку снайперів та нові снайперські гвинтівки. Бачимо це за кількістю наших втрат саме від снайперського вогню. Вони завезли приблизно півтора десятка модифікованих і нових апаратів "Орлан-10" та підготували людей, які їх ефективно застосовують", – розповів Римарук.



Російський безпілотник "Орлан-10" / Фото міноборони Росії

Волонтер зазначив, що паралельно російські окупанти навчали артилеристів, зв'язківців, власних спецпризначенців. Результати цього теж видно на Сході України.

Зараз тактика дуже проста – десь тиждень – півтора відносно тихо, без поранених, без масштабних обстрілів. Однак досить велика ефективність застосування безпілотних апаратів "Орлан",

– зазначив Римарук.

За його словами, безпілотники постійно літають і шукають слабке місце. Коли знаходять – застосовують вогняне ураження.

"Потім йде загострення протягом 3 – 4 днів. Це бачимо за тим, як застосовують свою ствольну артилерію", – додав Римарук.

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