Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал ветеран и военный волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он отметил, что изменения в стратегии оккупантов можно отследить по количеству обстрелов, человеческих потерь и потерь техники.

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"Враг в 2021 году избрал другую тактику позиционной войны, которую, к сожалению, ему с периодичностью удается реализовывать", – сказал военный волонтер.

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Рымарук рассказал, что весной 2021 года оккупанты успели запастись новым вооружением. Говорится, в частности, о подготовке снайперов.

"Говорю именно о подготовке снайперов и новых снайперских винтовках. Видим это по количеству наших потерь именно от снайперского огня. Они завезли примерно полтора десятка модифицированных и новых аппаратов "Орлан-10" и подготовили людей, которые их эффективно применяют", – рассказал Рымарук.



Российский беспилотник "Орлан-10" / Фото минобороны России

Волонтер отметил, что параллельно российские оккупанты обучали артиллеристов, связистов, собственных спецназовцев. Результаты этого тоже видны на Востоке Украины.

Сейчас тактика очень простая – где-то неделю – полторы относительно тихо, без раненых, без масштабных обстрелов. Однако достаточно большая эффективность применения беспилотных аппаратов "Орлан",

– отметил Рымарук.

По его словам, беспилотники постоянно летают и ищут слабое место. Когда находят – применяют огненное поражение.

"Затем идет обострение в течение 3 – 4 дней. Это видим по тому, как применяют свою ствольную артиллерию", – добавил Рымарук.

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