Трагедия случилась возле села Верхнеторецкое. В грузовик попала управляемая противотанковая ракета, которую запустили российские наемники.

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Стало известно больше информации о герое

Андрей Цаплиенко также рассказал, что Артур Голуб учился в Национальном университете биоресурсов и природопользования Украины. Кроме того, он опубликовал фотографию того самого грузовика, в котором морпех проехался в последний раз.



Грузовик, в котором погиб Артур Голуб / Фото Андрея Цаплиенко

В Коростенской РГА Житомирской области сообщили, что 27-летний защитник Украины родом из города Малин. Также выразили соболезнования семье павшего героя.

Последние потери на Донбассе

На Донбассе сейчас обострение конфликта. Только за выходные 11 – 12 сентября погибли 3 украинских военных.

Среди погибших Алексей Куленко – сержант из Кировоградщины из 17-го отдельного мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады. У воина остались без отца 3 детей.

Также оккупанты убили солдата 74-го отдельного разведывательного батальона Дениса Германа.

Текст публикации Андрея Цаплиенко

Этого замечательного парня из села Малин на Житомирщине звали Артур Голуб. Учился в Национальном университете биоресурсов. Пошел защищать Родину. Братство морпехов стало его второй семьей. Только что его мама узнала: грузовик ее сына подбили российские наемники. Возле села Верхнеторецкое машину догнала противотанковая управляемая ракета. Будем помнить тех, кто прямо сейчас отдает за эту страну самое дорогое.