В течение выходных 11 и 12 сентября российские наемники убили сразу 3 украинских бойцов.
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От пули оккупантов погиб Денис Герман
В результате артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 11 сентября погиб солдат Герман Денис Сергеевич.
Воин проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне, который выполняет боевые задачи на Донетчине, в частности вблизи Марьинки.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного. Вечная память Герою!
От пули врага на Донбассе погиб Денис Герман / Фото "Милитарный"
Жертвы на Донбассе: последние потери Украины
- В последнее время российские наемники на Донбассе стали особенно активными. С начала сентября Украина потеряла 3 своих защитников, есть много раненых.
- Кроме Дениса Германа, 11 сентября в районе Причепиловки на Луганщине в результате минометного обстрела погиб старший солдат Алексей Куленко. Он служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады. У воина остались 3 детей.
- А 12 сентября в результате вражеского обстрела у Верхнеторецкого оборвалась жизнь матроса Артура Голуба. Боевики попали противотанковой управляемой ракетой в грузовик, которым управлял защитник.