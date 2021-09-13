В течение выходных 11 и 12 сентября российские наемники убили сразу 3 украинских бойцов.

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От пули оккупантов погиб Денис Герман

В результате артиллерийского обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований 11 сентября погиб солдат Герман Денис Сергеевич.

Воин проходил службу в 74-м отдельном разведывательном батальоне, который выполняет боевые задачи на Донетчине, в частности вблизи Марьинки.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего военного. Вечная память Герою!

От пули врага на Донбассе погиб Денис Герман / Фото "Милитарный"

Жертвы на Донбассе: последние потери Украины