Снайперська куля мало не влучила у голову українському воїну. На щастя, куля лише зачепила шолом воїна.

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Куля мало не влучила у голову бійцю, лише зачепивши шолом. На щастя, у нашому з'єднанні ніхто не постраждав,

– мовиться у повідомленні.

Також пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр показала наслідки порушення режиму тиші з боку бойовиків. Зокрема, дірки у землі, які залишилися після обстрілу з артилерійських систем калібру 122 міліметрів.



Сліди від обстрілів / Пресслужба 93-ї ОМБр Холодний Яр

У 93-й ОМБр Холодний Яр наголосили, що за останні дні є втрати "у наших братів із бригад, які воюють на інших ділянках фронту". Воїни висловили співчуття через загибель побратимів, які полягли у боротьбі за Україну.

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Упродовж вересня 2021 року на Донбасі загинули 3 українських героїв.

Денис Герман загинув 11 вересня під час артилерійського обстрілу. Герой служив у 74-у окремому розвідувальному батальйоні.

Олексій Куленко загинув 11 вересня. Воїн отримав осколкове поранення під час бойового чергування.

Артур Голуб загинув 12 вересня. Окупанти влучили протитанковою керованою ракетою у вантажівку, якою кермував герой.

Допис 93-ї ОМБр Холодний Яр:

Російські війська поводять себе дедалі агресивніше.

Бійці 93 бригади Холодний Яр показали наслідки нещодавніх обстрілів.

Дірки у землі - від вчорашнього обстрілу з артилерійських систем калібру 122 міліметрів.

Також днями окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Куля мало не влучила у голову бійцю, лише зачепивши шолом.

На щастя, у нашому з'єднанні ніхто не постраждав.

Утім, останніми днями є втрати у наших братів із бригад, що воюють на інших ділянках фронту. Ми висловлюємо щирі співчуття у зв'язку із загибеллю армійців, що полягли у боротьбі за Україну.