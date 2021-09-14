Причина смерти защитника пока неизвестна. Также пока не сообщили, когда состоятся прощание и похороны.
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Иван Маланич умер на 46 году жизни
В Доме воина рассказали, что 13 сентября умер 46-летний лейтенант запаса 80 ОДШБ ДШВ ВСУ Иван Маланич.
За мужество, образцовое исполнение воинского долга в то время старший сержант Иван Маланич был награжден орденом "За мужество" третьей степени. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память,
– говорится в сообщении.
На фейсбук-странице 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ отметили, что защитник умер внезапно.
"Он умер на 46 году жизни... Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ выражают искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", – добавили в 80 ОДШБ ДШВ ВСУ.
Также свои соболезнования выразила община города и мэр Львова Андрей Садовый.
"Особенно болезненная потеря для родных и близких, потеря для военных побратимов, для общины города Львова. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память защитнику Украины", – отметил городской глава.
Иван Маланич защищал Украину вместе со своим братом / Фото ZAXID.NET
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Текст сообщения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ:
13 сентября скоропостижно скончался лейтенант запаса 80 ОДШБ ДШВ ВСУ – Иван Маланич.
В 2014 году он вместе с братом-близнецом, в составе 80-й бригады, участвовал в обороне города Счастье и Луганской ТЭС.
За мужество, образцовое исполнение воинского долга, в то время старший сержант Иван Маланич, был награжден орденом "За мужество" третьей степени.
Он умер на 46 году жизни...
Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, выражает искренние соболезнования родным и близким.
Вечная память…