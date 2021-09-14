Причина смерти защитника пока неизвестна. Также пока не сообщили, когда состоятся прощание и похороны.

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Иван Маланич умер на 46 году жизни

В Доме воина рассказали, что 13 сентября умер 46-летний лейтенант запаса 80 ОДШБ ДШВ ВСУ Иван Маланич.

За мужество, образцовое исполнение воинского долга в то время старший сержант Иван Маланич был награжден орденом "За мужество" третьей степени. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память,

– говорится в сообщении.

На фейсбук-странице 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ отметили, что защитник умер внезапно.

"Он умер на 46 году жизни... Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ выражают искренние соболезнования родным и близким. Вечная память", – добавили в 80 ОДШБ ДШВ ВСУ.

Также свои соболезнования выразила община города и мэр Львова Андрей Садовый.

"Особенно болезненная потеря для родных и близких, потеря для военных побратимов, для общины города Львова. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память защитнику Украины", – отметил городской глава.

Обратите внимание! В 2014 году Иван Маланич вместе с братом-близнецом был среди числа добровольцев, которые защищали Украину от российской агрессии. Он участвовал в боях за Счастье в составе 80-й бригады и оборонял Луганскую ТЭС.



Иван Маланич защищал Украину вместе со своим братом / Фото ZAXID.NET

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Текст сообщения 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ:

13 сентября скоропостижно скончался лейтенант запаса 80 ОДШБ ДШВ ВСУ – Иван Маланич.

В 2014 году он вместе с братом-близнецом, в составе 80-й бригады, участвовал в обороне города Счастье и Луганской ТЭС.

За мужество, образцовое исполнение воинского долга, в то время старший сержант Иван Маланич, был награжден орденом "За мужество" третьей степени.

Он умер на 46 году жизни...

Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, выражает искренние соболезнования родным и близким.

Вечная память…