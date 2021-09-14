Раптово помер 46-річний ветеран АТО зі Львова Іван Маланич

Причина смерті захисника наразі невідома. Також поки не повідомили, коли відбудуться прощання та чин похорону.

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Іван Маланич помер на 46 році життя

У Будинку воїна розповіли, що 13 вересня помер 46-річний лейтенант запасу 80 ОДШБ ДШВ ЗСУ Іван Маланич.

За мужність, зразкове виконання військового обов'язку на той час старший сержант Іван Маланич був нагороджений орденом "За мужність" третього ступеня. Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять,

– мовиться у повідомленні.

На фейсбук-сторінці 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ зазначили, що захисник помер раптово.

"Він відійшов у вічність на 46 році життя... Командування та особовий склад 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ висловлює щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять", – додали у 80 ОДШБ ДШВ ЗСУ.

Також свої співчуття висловила громада міста та мер Львова Андрій Садовий.

"Особливо болісна втрата для рідних та близьких, втрата для військових побратимів, для громади міста Львова. Щирі співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять захисникові України", – зазначив міський голова.

Зверніть увагу! У 2014 році Іван Маланич разом із братом-близнюком був серед числа добровольців, котрі захищали Україну від російської агресії. Він брав участь у боях за Щастя в складі 80-ї бригади та обороняв Луганську ТЕС.



Іван Маланич захищав Україну разом зі своїм братом / Фото ZAXID.NET

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Текст допису 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ:

13 вересня раптово помер лейтенант запасу 80 ОДШБ ДШВ ЗСУ – Іван Маланич.

У 2014 році він разом з братом-близнюком, у складі 80-тої бригади, брав участь в обороні міста Щастя та Луганської ТЕС.

За мужність, зразкове виконання військового обов’язку, на той час старший сержант Іван Маланич, був нагороджений орденом «За мужність» третього ступеня.

Він відійшов у вічність на 46 році життя...

Командування та особовий склад 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, висловлює щирі співчуття рідним та близьким.

Вічна пам'ять…