Как подчеркнули в штабе ООС, этот обстрел является ярким доказательством дальнейшей эскалации вооруженного противостояния на Донбассе.

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Известно, что автомобиль ОЦКК стоял в районе населенного пункта Шумы. Его поразили со стороны позиций оккупантов в районе Шахта 6/7. В результате обстрела зафиксировали:

осколочные повреждения кабины, кунга и колес автомобиля,

разрывы на прилегающей территории.

Это грубое нарушение режима прекращения огня является ярким доказательством дальнейшей эскалации, нежеланием вооруженных формирований России прекратить войну в Украине и делает невозможным любые рычаги влияния, существующие во всем цивилизованном мире,

– подчеркнули в штабе ООС.

В то же время в штабе отметили, что в случае дальнейшего обострения обстановки и срыва режима тишины со стороны оккупантов, ВСУ оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ. Впрочем, наши воины будут делать это с привлечением разрешенных Минскими договоренностями сил и средств.

Авто ОЦКК попало под обстрел / Фото 10-й горно-штурмовой бригады

Заметим, что в последние дни ситуация на Донбассе ухудшилась. Только в течение 11 – 12 сентября враг убил сразу трех украинских защитников. Многие наши военные получили ранения. Среди героев, отдавших свои жизни: