Документ затвердили до 2025 року. Таке рішенння Кабмін ухвалив на засіданні 15 вересня.
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Уряд схвалив Стратегію інформаційної безпеки України
Очільник Мінкульту Олександр Ткаченко запевнив, що наразі телебачення, інтернет, соціальні мережі вже використовують проти України та вражають мільйони людей. Додав, що іноді це відбувається навіть непомітно для них самих.
А оскільки соціальні мережі входять в життя наших дітей все раніше і раніше, ми повинні мати інструменти, як не допустити відвертої пропаганди, агресивної риторики, маніпуляції історичними фактами. Стратегія – один з перших кроків на шляху до таких дієвих інструментів,
– заявив Ткаченко.
Глава Мінкульту в телеграмі пояснив, що документ включає:
- основні заходи протидії дезінформації, маніпуляціям та відвертої брехні з боку держави-агресора;
- боротьбу з низьким рівнем медіаграмотності українців;
- захист державного суверенітету і територіальної цілісності України;
- підтримку інформаційними засобами та заходами соціальної та політичної стабільності.
Стратегію інформаційної безпеки має схвалити РНБО, а далі увести в дію своїм указом президент.
Коротко про останні рішення уряду
- На засіданні 15 вересня уряд розглянув проєкт Державного бюджету на 2022 рік.
- Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що на медичну галузь виділять 193 мільярди гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році); на освіту – 190 мільярдів гривень (на 21 мільярд більше, ніж у 2021 році); на пенсійний фонд – 531 мільярд гривень (на 31 мільярд більше, ніж у 2021 році).
- Окрім того, на оборону скерують 5,95% від ВВП, на культуру – 13,5 мільярда гривень, на спорт – 11,3 мільярда гривень, на будівництво доріг – понад 120 мільярдів гривень.