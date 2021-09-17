Ще 7 осіб опинилися в санкційному списку через отруєння Олексія Навального. Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов.
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Питання санкцій через вибори до Держдуми
Одним з ключових питань на цьому РНБО була ситуація в окупованих Криму та Донбасі через так звані вибори до Держдуми. Україна не визнає їх легітимними та закликатиме світому спільноту до такої ж позиції.
Ми впевнені, що на цих територіях Росія не має права проводити вибори. Тому всі учасники цього процесу, члени дільничних комісій, агітатори, кандидати та спостерігачі, вони будуть під санкціями нашої країни,
– сказав Данілов.
На кого наклала санкції РНБО через вибори до Держдуми
- 53 члени територіальний виборчих комісій;
- 33 кандидати у Держдуму.
Данілов підкреслив: це ті особи, якиц вже встановили, втім виявлення порушників продовжується. Він додав, що іноземці, які, беруть участь у цій виборчій кампанії, можуть теж потрапити під обмеження.
Санкції через отруєння Навального
Окремо Олексій Данілов наголосив: на цьому засіданні під санкції потрапили 7 співробітників ФСБ. Як установило відомство, вони безпосередньо мали стосунок до організації отруєння Олексія Навального.
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