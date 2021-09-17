Еще 7 человек оказались в санкционном списке из-за отравления Алексея Навального. Об этом на брифинге рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Вопрос санкций из-за выборов в Госдуму

Одним из ключевых вопросов на этом СНБО была ситуация в оккупированных Крыму и Донбассе из-за так называемых выборов в Госдуму.

Мы уверены, что на этих территориях не имеет права Россия проводить выборы. Поэтому все участники этого процесса, члены участковых комиссий, агитаторы, кандидаты и наблюдатели, они будут под санкциями нашей страны,
– сказал Данилов.

На кого наложила санкции СНБО из-за выборов в Госдуму

  • 53 члена территориальный избирательных комиссий
  • 33 кандидатов в Госдуму.

Данилов подчеркнул: Это те лица, которые уже установили, впрочем выявление нарушителей продолжается. Он добавил, что иностранцы, которые, участвуют в этой избирательной кампании, могут тоже попасть под ограничения.

Санкции из-за отравление Навального

Отдельно Алексей Данилов подчеркнул: на этом заседании под санкции попали 7 сотрудников ФСБ. Как установило ведомство, они непосредственно имели отношение к организации отравления Алексея Навального.

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Санкции из-за отравления Навального: что стоит знать

  • США 20 августа 2021 года ввели новые санкции против России из-за оппозиционера Навального.
  • Экономические санкции ввели против 9 граждан России, а также Института криминалистики ФСБ и Института экспериментальной медицины. Под санкциями оказались офицеры ФСБ и специалист по химическому оружию.
  • В тот же день ограничения наложила Великобритания. Она ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ, которых связывают с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Имена этих людей фигурировали в расследовании The Insider и Bellingcat.
  • В МИД Украины тогда заверили, что поддерживают дополнительные ограничительные меры против России. Впрочем, собственных санкций Украина тогда не ввела.

Україна наклала санкції через отруєння Навального: дивіться відео

Санкції через отруєння Навального: що варто знати

  • США 20 серпня 2021 ввели нові санкції проти Росії через опозиціонера Навального.
  • Економічні санкції запровадили проти 9 громадян Росії, а також Інституту криміналістики ФСБ та Інституту експериментальної медицини. Під санкціями опинились офіцери ФСБ та спеціаліст з хімічної зброї.
  • Того ж дня обмеження наклала Велика Британія. Вона ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ, яких пов'язують з отруєнням опозиціонера Олексія Навального. Імена цих людей фігурували у розслідуванні The Insider і Bellingcat.
  • У МЗС України тоді запевнили, що підтримують додаткові обмежувальні заходи проти Росії. Втім, власних санкцій Україна тоді не ввела.