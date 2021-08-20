В то же время ограничения не будут касаться сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева – одного из предполагаемых отравителей Навального. Зимой 2020 года оппозиционер даже поделился записью своего телефонного разговора с Кудрявцевым. Видео политик назвал "Я позвонил своему убийце".

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В санкционный список попали

Алексей Седов – начальник службы защиты конституционного уклада и борьбы с терроризмом;

Кирилл Васильев – директор Института криминалистики ФСБ России;

Владимир Богданов – заместитель директора научно-технической службы ФСБ;

Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Станислав Макшаков – сотрудники ФСБ.

Навальный обратился к миру

С отравления Навального 20 августа прошел год. В этот день ряд мировых СМИ опубликовали колонку оппозиционера, которую он написал в заключении.

Политик призвал бороться с коррупцией. В частности, на территории Беларуси и России.

Навальный предложил мировым лидерам несколько шагов, как можно начать эффективное противодействие коррупции. Прежде всего необходимо признать специальную категорию – "страны, поощряющие коррупцию".

Главной санкцией для таких государств должно быть принуждение к прозрачной деятельности.

Кроме того, Навальный подчеркнул, что санкции стоит вводить против окружения президента России Владимира Путина.

Колонку политик подытожил словами: "Ни денег, ни солдат, ни перестройки промышленности и мировой политики не нужно для того, чтобы начать действовать, только политическая воля".

Заметьте! В США в июне 2021 года сообщили, что также работают над новыми санкциями для России из-за заключения и отравления Навального.

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