Водночас обмеження не стосуватимуться ефесбешника Костянтина Кудрявцева – одного з ймовірних отруювачів Навального. Взимку 2020 року опозиціонер навіть поділився записом своєї телефонної розмови з Кудрявцевим. Відео політик назвав "Я зателефонував своєму вбивці".

Зауважте У Росії речницю Навального засудили до 1,5 року обмеження волі

У санкційний список потрапили

Олексій Сєдов – начальник служби захисту конституційного укладу та боротьби з тероризмом;

Кирило Васильєв – директор Інституту Криміналістики ФСБ Росії;

Володимир Богданов – заступник директора науково-технічної служби ФСБ;

Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Станіслав Макшаков – співробітники ФСБ.

Навальний звернувся до світу

Від отруєння Навального 20 серпня минув рік. Цього дня низка світових ЗМІ опублікували колонку опозиціонера, яку він написав в ув'язненні.

Політик закликав боротися з корупцією. Зокрема, на території Білорусі та Росії.

Навальний запропонував світовим лідерам декілька кроків, як можна розпочати ефективну протидію корупції. Насамперед необхідно визнати спеціальну категорію – "країни, які заохочують корупцію".

Головною санкцією для таких держав має бути примушення до прозорої діяльності.

Окрім того, Навальний наголосив, що санкції варто вводити проти оточення президента Росії Володимира Путіна.

Колонку політик підсумував словами: "ні грошей, ні солдат, ні перебудови промисловості та світової політики не потрібно для того, щоб почати діяти, тільки політична воля".

Зауважте! У США у червні 2021 року повідомили, що також працюють над новими санкціями для Росії через ув'язнення та отруєння Навального.

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