Водночас обмеження не стосуватимуться ефесбешника Костянтина Кудрявцева – одного з ймовірних отруювачів Навального. Взимку 2020 року опозиціонер навіть поділився записом своєї телефонної розмови з Кудрявцевим. Відео політик назвав "Я зателефонував своєму вбивці".
Зауважте У Росії речницю Навального засудили до 1,5 року обмеження волі
У санкційний список потрапили
- Олексій Сєдов – начальник служби захисту конституційного укладу та боротьби з тероризмом;
- Кирило Васильєв – директор Інституту Криміналістики ФСБ Росії;
- Володимир Богданов – заступник директора науково-технічної служби ФСБ;
- Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Станіслав Макшаков – співробітники ФСБ.
Навальний звернувся до світу
- Від отруєння Навального 20 серпня минув рік. Цього дня низка світових ЗМІ опублікували колонку опозиціонера, яку він написав в ув'язненні.
- Політик закликав боротися з корупцією. Зокрема, на території Білорусі та Росії.
- Навальний запропонував світовим лідерам декілька кроків, як можна розпочати ефективну протидію корупції. Насамперед необхідно визнати спеціальну категорію – "країни, які заохочують корупцію".
- Головною санкцією для таких держав має бути примушення до прозорої діяльності.
- Окрім того, Навальний наголосив, що санкції варто вводити проти оточення президента Росії Володимира Путіна.
- Колонку політик підсумував словами: "ні грошей, ні солдат, ні перебудови промисловості та світової політики не потрібно для того, щоб почати діяти, тільки політична воля".
Отруєння Навального: головне
- Опозиціонера Олексія Навального отруїли 20 серпня 2020 року. Політику стало погано, коли він летів з Томська.
- Спершу Навального лікували в Омську. Згодом опозиціонера вдалося вивезти на лікування до Німеччини. Там Навального рятували у берлінській клініці "Шаріте".
- Згодом фахівці повідомили, що опозиціонера отруїли "Новачком".
- Отруєння політика визнали 56 країн світу.
- Згодом видання The Sunday Times повідомило: перед вильотом до Німеччини опозиціонера намагалися отруїти вдруге.