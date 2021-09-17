В официальном заявлении Министерство иностранных дел Украины отмечает: проведение выборов на временно оккупированных территориях является незаконным. Их результаты не будут иметь никаких юридических последствий.
Напомним, В России начались выборы в Госдуму: Украина призывает не признавать результаты
Россия грубо нарушает международное право
Действия России грубо нарушают фундаментальные принципы и нормы международного права. Так Россия пренебрегает обязательствами по международным договорам, сторонами которых является Украина.
Выборы на оккупированных территориях противоречат:
- Уставу ООН,
- резолюциям Генеральной Ассамблеи,
- Хельсинскому Заключительному акту Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.
Рассматриваем организацию и проведение незаконного голосования как продолжение грубых нарушений Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,
– отметили в МИД.
Привлечение к голосованию граждан Украины с временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях и в Крыму существенно исказят результаты выборов в Госдуму и в целом ставят под сомнение их легитимность.
В МИД отмечают: только на оккупированном полуострове таких более 1,5 миллиона.
Требование ужесточить санкции
Украинские дипломаты призвали иностранные государства и международные организации решительно осудить эти выборы в России, четко заявить о непризнании результатов выборов на временно оккупированных территориях Украины и нелегитимности сформированной таким образом Государственной думы РФ,
В МИД Украины указывают на необходимость усилить политико-дипломатическое давление на Россию. В частности из-за расширения против нее санкций.
Выборы в Госдуму России и оккупированные территории: главное
- Выборы в Госдуму России состоятся 17 – 19 сентября 2021 года.
- Перед тем Кремль активно выдавал российские паспорта на временно оккупированных территориях.
- Проектом постановления ЦИК России жителям оккупированной Донетчины и Луганщины, которые имеют российские паспорта, разрешили голосовать на этих выборах в Госдуму.
- Проявить активность на незаконных выборах Россия разрешает даже онлайн, предварительно зарегистрировавшись.
- Россияне проявляют низкую активность и массово признаются, что не будут принимать в выборах участия.