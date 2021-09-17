В офіційній заяві Міністерство закордонних справ України наголошує: проведення виборів на тимчасово окупованих територіях є незаконним. Їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків.

Нагадаємо У Росії розпочалися вибори до Держдуми: Україна закликає не визнавати результати

Росія грубо порушує міжнародне право

Дії Росії грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права. Так Росія нехтує зобов'язаннями за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна.

Вибори на окупованих територіях суперечать:

Статуту ООН,

резолюціям Генеральної Асамблеї,

Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.

Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України,

– зазначили в МЗС.

Залучення до голосування громадян України з тимчасово окупованих території в Донецькій та Луганській областях та у Криму суттєво спотворять результати виборів до Держдуми та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність.

У МЗС зазначають: лише на окупованому півострові таких понад 1,5 мільйона.

Зверніть увагу! Будь-які так звані вибори, референдуми, голосування, які проводить Росія на тимчасово окупованій території, є грубим порушенням принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН і Будапештського меморандуму.

Вимога посилити санкції

Українські дипломати закликали іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити ці вибори у Росії. чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ,

У МЗС України вказують на необхідність посилити політико-дипломатичний тиск на Росію. Зокрема через розширення проти неї санкцій.

Вибори у Держдуму Росії і окуповані території: головне