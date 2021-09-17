В офіційній заяві Міністерство закордонних справ України наголошує: проведення виборів на тимчасово окупованих територіях є незаконним. Їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків.
Нагадаємо У Росії розпочалися вибори до Держдуми: Україна закликає не визнавати результати
Росія грубо порушує міжнародне право
Дії Росії грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права. Так Росія нехтує зобов'язаннями за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна.
Вибори на окупованих територіях суперечать:
- Статуту ООН,
- резолюціям Генеральної Асамблеї,
- Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.
Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України,
– зазначили в МЗС.
Залучення до голосування громадян України з тимчасово окупованих території в Донецькій та Луганській областях та у Криму суттєво спотворять результати виборів до Держдуми та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність.
У МЗС зазначають: лише на окупованому півострові таких понад 1,5 мільйона.
Вимога посилити санкції
Українські дипломати закликали іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити ці вибори у Росії. чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ,
У МЗС України вказують на необхідність посилити політико-дипломатичний тиск на Росію. Зокрема через розширення проти неї санкцій.
Вибори у Держдуму Росії і окуповані території: головне
- Вибори до Держдуми Росії відбудуться 17 – 19 вересня 2021 року.
- Перед тим Кремль активно видавав російські паспорти на тимчасово окупованих територіях.
- Проєктом постанови ЦВК Росії жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають російські паспорти, дозволили голосувати на цих виборах у Держдуму.
- Проявити активність на незаконних виборах Росія дозволяє навіть онлайн, попередньо зареєструвавшись.
- Росіяни проявляють низьку активність та масово зізнаються, що не братимуть у виборах участі.