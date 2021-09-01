Про це в ефірі 24 каналу розповів радник з питань преси, освіти та культури Посольства США в Україні Волтер Браунолер. За його словами, 31 серпня Зеленський зустрівся з американськими міністрами енергетики та оборони, головою NASA та підписав низку угод.

До теми Ми не просимо подарунків, – Зеленський у США презентував програму трансформації України

"Для нас це наступний етап американсько-українських відносин. Ми дуже раді тим результатам, які будуть досягнуті й роботі на перспективу", – підкреслив Браунолер.

Дипломат додав, що зв'язки між українським та американським народами. Візит Зеленського покаже, що в майбутньому вони стануть лише сильнішими.

США підтримують Україну

Радник Посольства США зазначив, що за останні 7 років американці надали Україні майже 4,9 мільярда доларів. Близько половини з них скерували на безпекову сферу, решту – на проведення реформ, правоохоронну сферу.

США вважають, що Україна – це країна, яка дозволяє захистити демократію на європейському континенті в боротьби проти автократії, зокрема за умов окупації Криму та війни на Сході,

– наголосив Браунолер.

Американці також підтримують наміри України приєднатися до Євросоюзу та НАТО. Дипломат зазначив, що США допомагатимуть українцям у цьому.

Проблема "Північного потоку-2"

Одним із ключових питань під час переговорів Зеленського і Байдена у Вашингтоні стане запуск "Північного потоку-2". Представник посольства зазначив, що це питання слід виносити на обговорення разом із Німеччиною, щоб спільно пом'якшити можливі впливи Росії на ситуацію.

"США продовжують казати, що "Північний потік-2" – це поганий момент. Нам потрібно знайти рішення, яке буде добрим для України та Європи", – акцентував Браунолер.

Допомога Україні на Донбасі

Американці не проти долучитися до перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі. Втім внесення змін у формат переговорів можна робити лише за підтримки Росії, яка до цього не готова.

Водночас США допомагають військовій сфері України – скерували додаткові 60 мільйонів доларів на підтримку безпекового сектору. Передали також "Джавеліни", які можна використовувати проти бронетранспортерів і танків.

"Ми дивимося й на інші шляхи зміцнення партнерства й підтримки України в кіберпросторі, в сфері розвідки та інших проявах. Ще у червні 2021 року союзники в НАТО сказали, що готові побачити Україну учасницею Альянсу", – пояснив Браунолер.

Важливо Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці

Проведення реформ в Україні

Окрім міжнародної підтримки, Україна має провести низку реформ, щоб вступити в НАТО. Мовиться про 3 ключові сфери, де їх потрібно здійснити:

демократичні реформи, спрямовані на посилення верховенства права;

економічні реформи для зменшення рівні корупції;

безпекові реформи – підсилення й модернізація Збройних Сил України, в оборонній сфері.

Під час візиту Зеленського у США обговорюватимуть підтримку згаданих реформ. Американці готові допомогти Україні досягнути головних цілей – вступ до Північноатлантичного альянсу та ЄС.

Певних угод вже досягнули й підписали документи під час візиту до США. Мовиться про угоди для підтримки сектору енергетики в Україні, оборонної сфери, щодо обміну розвідінформацією,

– розповів Браунолер.

Обмін даними розвідки дозволить Україні захистити себе від багатьох загроз. Зокрема дасть можливість армії заздалегідь підготуватися до оборони, а також захиститися від впливу на енергопостачання в Україні.

Радник Посольства США розповів про ключові моменти візиту Зеленського до Байдена: дивіться відео

Візит Зеленського у США: останні новини