Як написав про це президент Зеленський у твітері, під час зустрічі мовилося про земельну реформу в Україні та розвиток аграрного сектору загалом.
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Зеленський зустрівся з главою Світового банку
Український глава держави та інші високопосадовці перебувають у Сполучених Штатах Америки з офіційним візитом.
- 31 серпня серед інших заходів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Світового банку Девідом Малпассом.
Головними темами розмови були:
- Земельна реформа в Україні.
- Іригація.
- Розвиток агросектору загалом.
Президент Зеленський запевнив у твітері, що Світовий банк готовий підтримати Україну в реформах у цій царині.
Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору,
– написав Зеленський.
Зеленський та Малпасс на перемовинах / Фото ОП
Світовий банк готовий підтримати аграрні реформи України / Фото з твітера Зеленського
Нагадаємо, президент України перебуває у Вашингтоні з робочим візитом. 31 серпня українці та американці вже підписали низку договорів:
- Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів.
- Рамкову угоду про співпрацю оборонних відомств та угоду про спільні розробки й випробування озброєнь.
1 вересня відбудеться також зустріч Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена. Далі президент України поїде до Каліфорнії. Завершити візит до США планують 5 вересня.
Текст публікації Володимира Зеленського у твітері:
Обговорили з Девідом Малпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати. Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору.