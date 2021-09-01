Як написав про це президент Зеленський у твітері, під час зустрічі мовилося про земельну реформу в Україні та розвиток аграрного сектору загалом.

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Зеленський зустрівся з главою Світового банку

Український глава держави та інші високопосадовці перебувають у Сполучених Штатах Америки з офіційним візитом.

31 серпня серед інших заходів Президент України Володимир Зеленський зустрівся з очільником Світового банку Девідом Малпассом.

Головними темами розмови були:

Земельна реформа в Україні.

Іригація.

Розвиток агросектору загалом.

Президент Зеленський запевнив у твітері, що Світовий банк готовий підтримати Україну в реформах у цій царині.

Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору,

– написав Зеленський.



Зеленський та Малпасс на перемовинах / Фото ОП



Світовий банк готовий підтримати аграрні реформи України / Фото з твітера Зеленського

Нагадаємо, президент України перебуває у Вашингтоні з робочим візитом. 31 серпня українці та американці вже підписали низку договорів:

Меморандум про взаєморозуміння у сфері безпеки космічних польотів.

Рамкову угоду про співпрацю оборонних відомств та угоду про спільні розробки й випробування озброєнь.

1 вересня відбудеться також зустріч Володимира Зеленського та президента США Джозефа Байдена. Далі президент України поїде до Каліфорнії. Завершити візит до США планують 5 вересня.

Текст публікації Володимира Зеленського у твітері:

Обговорили з Девідом Малпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати. Вітаю готовність до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору.