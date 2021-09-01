Підписанти – Державне космічне агентство України та міністерством оборони Сполучених Штатів Америки. Обидві сторони виявили зацікавленість у розвитку співпраці.

Важливо Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці

Угода про співпрацю в космічній галузі України та США: про що документ

У меморандумі між Державним космічним агентством та Пентагоном, укладеному 31 серпня у Вашингтоні, мовиться про:

Співпрацю у сфері безпеки космічних польотів.

Надання послуг та інформації з космічної обізнаності.

Розширення співпраці у використанні космічного простору.

Завдяки цьому меморандуму Україна зможе отримувати від Космічного командування США інформацію та послуги з космічної ситуаційної обізнаності. Мовиться про:

Загальну навколоземну ситуацію.

Каталоги та розподіл за типом космічних об’єктів.

Поточний стан космічної діяльності країн світу за кількістю їхніх космічних об’єктів і запусків.

Підписання меморандуму відбулося у рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до США. На 1 вересня у Вашингтоні, нагадаємо, запланована його зустріч із главою Білого дому Джо Байденом.