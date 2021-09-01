Підписанти – Державне космічне агентство України та міністерством оборони Сполучених Штатів Америки. Обидві сторони виявили зацікавленість у розвитку співпраці.
Важливо Україна та США підписали угоду про стратегічні основи оборонної співпраці
Угода про співпрацю в космічній галузі України та США: про що документ
У меморандумі між Державним космічним агентством та Пентагоном, укладеному 31 серпня у Вашингтоні, мовиться про:
- Співпрацю у сфері безпеки космічних польотів.
- Надання послуг та інформації з космічної обізнаності.
- Розширення співпраці у використанні космічного простору.
Завдяки цьому меморандуму Україна зможе отримувати від Космічного командування США інформацію та послуги з космічної ситуаційної обізнаності. Мовиться про:
- Загальну навколоземну ситуацію.
- Каталоги та розподіл за типом космічних об’єктів.
- Поточний стан космічної діяльності країн світу за кількістю їхніх космічних об’єктів і запусків.
Підписання меморандуму відбулося у рамках офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до США. На 1 вересня у Вашингтоні, нагадаємо, запланована його зустріч із главою Білого дому Джо Байденом.