Подписанты – Государственное космическое агентство Украины и министерством обороны Соединенных Штатов Америки. Обе стороны проявили заинтересованность в развитии сотрудничества.

Важно Украина и США подписали соглашение о стратегических основах оборонного сотрудничества

Соглашение о сотрудничестве в космической отрасли Украины и США: о чем документ

В меморандуме между Государственным космическим агентством и Пентагоном, заключенном 31 августа в Вашингтоне, говорится о:

Сотрудничестве в сфере безопасности космических полетов.

Предоставлении услуг и информации по космической осведомленности.

Расширеним сотрудничества в использовании космического пространства.

Благодаря этому меморандуму Украина сможет получать от Космического командования США информацию и услуги по космической ситуационной осведомленности. Речь идет об:

Общей околоземной ситуации.

Каталогах и распределении по типу космических объектов.

Текущем состояним космической деятельности стран мира по количеству их космических объектов и запусков.

Подписание меморандума состоялось в рамках официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в США. На 1 сентября в Вашингтоне, напомним, запланирована его встреча с главой Белого дома Джо Байденом.