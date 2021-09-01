Подписи под соглашением поставили украинский глава Минобороны Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин. Ожидается, что следствием этого станет серьезное углубление украинско-американского сотрудничества в военно-техническом направлении.

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Оборонное соглашение США и Украины от 31 августа: о чем документ

Подписание соглашения между Украиной и Соединенными Штатами Америки в области обороны уже является результатом углубления сотрудничества стран в научно- и военно-техническом направлениях. И далее сотрудничество будет только развиваться.

Документ закладывает международно-правовые основы для последующих контрактов по совместным американо-украинским научно-исследовательским и конструкторским работам в оборонной сфере.

Например, в Украине планируют внедрять передовые оборонные технологии и модернизировать вооружение и военную технику, в том числе и с привлечением инвестиций из США.

Также в соглашении говорится о проведении тестирования, исследования, проверки эффективности вооружений . Возможным станет и совместное продвижение продукции оборонной промышленности обоих государств на рынках третьих стран.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в США. А подписали ее от украинской стороны министр обороны Андрей Таран, от американской – глава Пентагона Ллойд Остин.

США и Украина также подписали Рамочное соглашение о сотрудничестве оборонных ведомств

Кроме вышеупомянутого, в Вашингтоне также подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США. В этом документе говорится о:

Сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

Более тесном взаимодействие разведок.

Развитии сотрудничества в Черноморском регионе.

Реформировании Вооруженных сил Украины.

Приближении оборонного сектора к стандартам НАТО.

Противодействии российской агрессии в Украине.

Президент Зеленский находился рядом с подписантами. В твиттере он прокомментировал это так:

Новый этап в сотрудничестве Украины и США в оборонной сфере. Для нас очень важна поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии России.

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Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере: