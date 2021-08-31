По словам Михаила Федорова, в Украине нужно увеличивать количество представительств международных компаний. Начинать будут с сервисов Google.

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Украинский контент модерирует Россия

Михаил Федоров убежден, что в условиях российской агрессии является ненормальным то, что украинский контент модерируют из российских офисов. Поэтому компаниям Google и YouTube нужно открыть украинские офисы, где бы работали люди, которые понимают, какая дезинформация идет с российской стороны.

Также министр отметил, что такие офисы в Украине необходимы. Например, офис Play Market смог бы помочь ускорению совершенствования приложения "Дия".

Кроме встречи с компанией Google, будет еще ряд переговоров с компаниями в Сан-Франциско.

Это (Сан-Франциско – 24 канал) сердце мировой технологической жизни. Мы видим, что нас там очень ждут, есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализуем. У нас будут встречи с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с командой Apple и т.п.,

– рассказал Федоров.

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