По словам Михаила Федорова, в Украине нужно увеличивать количество представительств международных компаний. Начинать будут с сервисов Google.
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Украинский контент модерирует Россия
Михаил Федоров убежден, что в условиях российской агрессии является ненормальным то, что украинский контент модерируют из российских офисов. Поэтому компаниям Google и YouTube нужно открыть украинские офисы, где бы работали люди, которые понимают, какая дезинформация идет с российской стороны.
Также министр отметил, что такие офисы в Украине необходимы. Например, офис Play Market смог бы помочь ускорению совершенствования приложения "Дия".
Кроме встречи с компанией Google, будет еще ряд переговоров с компаниями в Сан-Франциско.
Это (Сан-Франциско – 24 канал) сердце мировой технологической жизни. Мы видим, что нас там очень ждут, есть большая заинтересованность в тех проектах, которые мы реализуем. У нас будут встречи с крупнейшими инвестиционными фондами мира, с командой Apple и т.п.,
– рассказал Федоров.
Встреча Зеленского и Байдена: главное
- Встреча президентов Украины и США должна состояться 30 августа 2021 года. Однако дату дважды изменили. Теперь Владимир Зеленский и Джо Байден должны встретиться 1 сентября 2021 года.
- Украинская делегация во главе с президентом уже прибыла в США. Там у нее довольно насыщенная программа встреч.
- Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров рассказал, что Украина и США подпишут большую оборонительную сделку.