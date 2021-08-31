За словами Михайла Федорова, в Україні потрібно збільшувати кількість представництва міжнародних компаній. Починатимуть із сервісів Google.
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Український контент модерує Росія
Михайло Федоров переконаний, що в умовах російської агресії є ненормальним те, що український контент модерують з російських офісів. Тому компаніям Google та YouTube потрібно відкрити українські офіси, де б працювали люди, які розуміють, яка дезінформація іде з російської сторони.
Також міністр наголосив, що такі офіси в Україні необхідні. Наприклад, офіс Play Market зміг би посприяти пришвидшенню удосконалення додатку "Дія".
Окрім зустрічі з компанією Google, буде ще низка переговорів з компаніями у Сан-Франциско.
Це (Сан-Франциско – 24 канал) серце світового технологічного життя. Ми бачимо, що на нас там дуже чекають, є велика зацікавленість щодо тих проєктів, які ми реалізовуємо. У нас будуть зустрічі з найбільшими інвестиційними фондами світу, з командою Apple тощо,
– розповів Федоров.
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