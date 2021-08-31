За словами міністра, склад української делегації "нормальний" і депутатів серед її членів немає.

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Що цьому передувало

Низка українських медіа повідомила, що спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі нібито вважає включення депутата Олександра Трухіна до української делегації "недоречним". Однак офіційних підтверджень того, що Трухін таки увійшов до складу делегації, а Пелосі зробила таку заяву – немає.

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що парламент не делегував жодних народних депутатів у відрядження до Вашингтона.

Зверніть увагу! 31 серпня президент Володимир Зеленський прибув до США. Вже 1 вересня він має зустрітися з Джо Байденом та обговорити низку важливих питань.

Чому Трухін викликав різке обговорення