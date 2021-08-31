По словам министра, состав украинской делегации "нормальный" и депутатов среди ее членов нет.

Важно Пентагон, NASA и Всемирный банк: чем займется Зеленский в первый день своего визита в США

Что этому предшествовало

Ряд украинских медиа сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси якобы считает включение депутата Александра Трухина в украинскую делегацию "неуместным". Однако официальных подтверждений того, что Трухин все же вошел в состав делегации, а Пелоси сделала такое заявление – нет.

Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков отметил, что парламент не делегировал никаких народных депутатов в командировку в Вашингтон.

Обратите внимание! 31 августа президент Владимир Зеленский прибыл в США. Уже 1 сентября он должен встретиться с Джо Байденом и обсудить ряд важных вопросов.

Почему Трухин вызвал резкие обсуждения