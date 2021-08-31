Как рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, программа у Владимира Зеленского довольно насыщенная.

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Чем займется Зеленский в первый день визита

31 августа президент вместе с украинской делегацией посетит:

американское министерство энергетики,

Пентагон,

Государственный департамент США,

Всемирный банк,

NASA.

Также Владимир Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и совместно с первой леди Еленой Зеленской представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.

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Также известно, что кроме встречи с главой Белого дома, Зеленский посетит Вашингтон, Чикаго и Сан-Франциско. В Чикаго президент встретится с украинской диаспорой. Также глава государства примет участие в важных мероприятиях в Калифорнии.

Обратите внимание! Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена должна была состояться 31 августа, но ее перенесли на 1 сентября. В Офисе Президента заверили, что формат переговоров остался тот же – в расширенном составе делегаций и президентов с глазу на глаз.

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