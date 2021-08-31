Как рассказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, программа у Владимира Зеленского довольно насыщенная.
Важно, Зеленский вылетает в США: изменился ли формат встречи с Байденом
Чем займется Зеленский в первый день визита
31 августа президент вместе с украинской делегацией посетит:
- американское министерство энергетики,
- Пентагон,
- Государственный департамент США,
- Всемирный банк,
- NASA.
Также Владимир Зеленский примет участие в чествовании памяти жертв Голодомора, презентует план трансформации Украины и совместно с первой леди Еленой Зеленской представит украинский аудиогид в усадьбе-музее Джорджа Вашингтона.
Интересно "Хочется немножечко поспать": как и где поселились Зеленские в Вашингтоне
Также известно, что кроме встречи с главой Белого дома, Зеленский посетит Вашингтон, Чикаго и Сан-Франциско. В Чикаго президент встретится с украинской диаспорой. Также глава государства примет участие в важных мероприятиях в Калифорнии.
О чем будут говорить Байден и Зеленский
- Первый блок: проблемы безопасности: речь идет о различных видах российской агрессии против Украины. Это не только вопрос Донбасса, но и Черного моря.
- Второй блок: энергетическая безопасность.
- Третий блок: программа реформ. Акцент на антикоррупционных реформах и реформах правосудия. Однако обсудят и другие реформы институций.