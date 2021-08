Журналисты встретили главу государства возле гостиницы, где он остановился, и расспросили об ожиданиях от визита.

Читайте также Владимир и Елена Зеленские прибыли в США: первые фото

Зеленский и делегация из Украины уже в Вашингтоне

Президент и в целом вся украинская делегация остановились в 5-звездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома.

Сейчас представители Украины отдыхают, ведь в США еще ночь. Однако уже с 9:30 31 августа по Вашингтону (16:30 по Киеву) их ожидает насыщенная рабочая программа.

Справка. В составе украинской делегации также есть глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран.

Зеленский рассказал изданию, что после ужина с командой планирует отдохнуть. "Сейчас хочется немножечко поспать", – сказал он.

У президента запланированы 8 встреч

На 31 августа у Зеленского запланированы сразу 8 встреч. Сперва в Министерстве энергетики, далее в оборонном ведомстве.

Всего 3 оборонительных соглашения должны быть, также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет диспут по "Северному потоку". Должна быть энергетическая сделка и договоренности. Я говорю: должна быть потому, что дьявол – в деталях. Надо подождать,

– рассказал глава государства о планах.

Кроме того, большая программа и у Елены Зеленской. Она будет участвовать в открытии важных аудиогидов на украинском языке. Также в Вашингтоне откроют Украинский дом. "В the Capital of the USA будет наш Украинский дом – очень крутой", – уточнил президент.

К слову, Кулеба уточнил, что несмотря на перенос встречи Зеленского и Байдена из-за ситуации в Афганистане, вопрос Украины является приоритетным для Соединенных Штатов.

Встреча Зеленского и Байдена: что известно